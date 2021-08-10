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В ВШЭ сообщили о росте интереса выпускников к колледжам

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Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

На фоне снижающейся доступности вузов, изменений на рынке труда и развития системы среднего профессионального образования (СПО) половина (50%) девятиклассников и 20% одиннадцатиклассников решили стать студентами колледжей в 2020 году, сообщили исследователи Института образования НИУ ВШЭ Вера Мальцева и Алексей Шабалин.

«Среднее профессиональное образование – самый массовый уровень профессионального образования среди взрослого населения России, почти 45% россиян в возрасте 25-64 года имеют диплом СПО. Однако именно в последние годы колледжи фиксируют рекордный спрос: в 2020 году половина выпускников 9-х классов и каждый пятый одиннадцатиклассник предпочли продолжить обучение в колледже. В итоге, система СПО стала локомотивом третичного образования в России – впервые с 2004 года», — рассказали они «Газете.Ru».

Возрастающий спрос на СПО, по их мнению, может быть как реакцией на снижение доступности высшего образования и изменения на рынке труда, так и «индикатором доверия к треку СПО и новых установок молодежи относительно образовательных и трудовых траекторий», считают авторы исследования.

При этом поступающих в вуз сразу после получения диплома СПО, особенно среди выпускников программ подготовки специалистов среднего звена, все меньше – 21% в 2020 году против 31% в 2015, отмечают исследователи.

«Растущее число студентов колледжей уже нельзя объяснить опосредованным спросом на высшее образование. Речь идет о новой рационализации выбора колледжа как первого послешкольного образования – в контексте меньших издержек на его получение и популярности мягких профессий, не требующих диплом вуза», – поясняли Мальцева и Шабалин.

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