Названы три особенности «дельта»-штамма COVID-19

Глава информационного центра оперштаба Самарской области Николай Ренц рассказал, что сегодня течение COVID-19 сопровождается новыми симптомами в связи с распространением «дельта»-штамма. Об этом сообщает kp.ru.

По словам специалиста, симптомы, которые были ранее типичными для данного заболевания, могут уже не проявляться у заразившихся граждан.

Ренц отметил, что сегодня коронавирусная инфекция развивается намного быстрее. Раньше инкубационный период занимал от четырех до десяти дней, а сейчас два-три дня.

Также у пациентов не всегда наблюдается кашель, однако чаще всего инфекция сопровождается температурой и расстройством кишечника.

Эксперт уточнил, что среди заболевших все больше начали встречаться дети и подростки. При этом у них чаще стали наблюдаться осложнения после заболевания.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что россиян ожидает новая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции.