Пользователи соцсетей предложили лучшие идеи пассивного дохода

Пользователи популярного интернет-форума Reddit поделились способами зарабатывать деньги, ничего для этого не делая.

Некоторые пользователи предложили использовать для заработка уже готовые платформы и ресурсы.

«Зайдите на fiverr (популярная на Западе биржа фриланса — прим. ред.), возьмите несколько заказов за среднюю цену, а потом — создайте еще несколько аккаунтов на fiverr и разместите те же заказы по более низкой цене. Особенно хорошо для этого подходит работа по редактированию аудио и видео. Еще отличная идея — создавайте игровые активы, или опять же, зайдите на fiverr и закажите себе там их, после чего перепродайте их на unity3d (крупный маркетплейс для любителей компьютерных игр — прим. ред.). Любой цифровой продукт — это хорошая идея, так как для него не нужно реальное создание актива», — предложил Alone_Abbreviations5.

Другой пользователь, Birdapotamus напомнил о возможностях, которые может дать разумное использование финансового рынка.

«Откладывайте хотя бы 15% заработанных вами денег в инвестиции. В среднем, активы на бирже могут легко принести вам хотя бы 7% годового роста. А это удвоение состояние через 20 лет и увеличение в пять раз через сорок. Более агрессивное инвестирование может дать еще больше дохода. В таком случае через 40 лет, можно будет увеличить состояние в 18 раз. Настоящее богатство приходит, когда ваши деньги делают деньги», — сказал он.

Очень много других людей советовали инвестиции в недвижимость и паевые инвестиционные фонды. Но были и шуточные ответы.

«Заяви, что выборы, в которых ты участвовал были сфальсифицированными. Напиши сообщения сторонникам с просьбой о финансовой помощи для обжалования их результатов. Положи деньги в карман и уезжай», — заявил dd99, очевидно высмеяв историю с экс-президентом США Дональдом Трампом после проигрыша на последних президентских выборах.

Ранее сообщалось о том, какие истории о таинственных преступлениях больше всего понравились пользователям Реддита.