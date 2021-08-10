Пятимесячная девочка погибла после нападения сороки в Австралии

В Австралии пятимесячная девочка погибла после того, как на них с матерью во время прогулки в парке напала сорока. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице, сообщает The Guardian.

Как рассказали родственники семьи, маленькая Мия находилась на руках у матери, когда птица начала резко пикировать вниз. Пытаясь увернуться от сороки, женщина упала, в результате чего ее дочь была серьезно травмирована. Несмотря на усилия врачей больницы Брисбена, девочка умерла от многочисленных ушибов и переломов, полученных при падении. Том Холланд, фельдшер, приехавший на этот вызов, рассказал, что родители и очевидцы быстро отреагировали на случившееся, однако этого было недостаточно, чтобы спасти Мии жизнь.

Сестры родителей погибшей девочки открыли сбор средств на похороны ребенка и собрали более $70 тыс.

Некоторое время спустя полиция Брисбена получила еще одно сообщение об агрессивной сороке, замеченной в этом же месте. Мэр города Адриан Шриннер приказал провести расследование действий сотрудников, отвечающих за безопасность посетителей парка. Полиция изучит, как должностные лица обрабатывают поступающие жалобы и способствуют устранению опасностей и неудобств.

Позже австралийский орнитолог подробно рассказал о подобном поведении птиц. По его словам, подавляющее большинство атакующих сорок – самки, а период их нападения на людей длится с июля по декабрь. Эксперт отметил, что значительное возрастание количества случаев ожидается в сентябре.

Недавно в Великобритании группа пьяных чаек атаковала жителей Ливерпуля после того, как наелась летающих муравьев.