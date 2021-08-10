Ученые рассказали о влиянии курения на антитела после вакцинации от коронавируса

Японские ученые из медицинских университетов Докке и Джичи выяснили, что курение снижает уровень антител в организме после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов medRxiv.

Так, специалисты изучили образцы крови 378 медработников (255 — женщины, 123 — мужчины) спустя три месяца после прививки вторым компонентом вакцины против коронавируса Pfizer. Таким образом эксперты хотели вычислить уровень титров защитных антител к SARS-CoV-2. При анализе к сведению принимались данные об истории болезней, возрасте и вредных привычках.

В дальнейшем ученые сравнили образцы людей, которые курят, и добровольцев, никогда не употреблявших табачные изделия. Выяснилось, что концентрация антител в крови первой группы, вне зависимости от пола, была ниже нормы на 140-250 единиц. Также у пожилых добровольцев обнаружили самый низкий уровень IgG.

Иммунологи пришли к выводу, что отказ от курения может улучшить индивидуальную эффективность вакцины от коронавируса: те, кто отказался от вредной привычки, имеют более крепкий клеточный иммунитет.

Ранее врачи предупреждали, что курение после вакцинации может привести к образованию тромбов.