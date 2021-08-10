В Минобрнауки пригрозили вузам из-за безосновательных ограничений для непривитых студентов

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от COVID-19 студентам. В отношении образовательных учреждений, вводящих безосновательные ограничения, могут применить меры, сообщает Первый канал.

«Главная задача университетов — дать студентам возможность получить качественное высшее образование. При этом нельзя делить студентов на привитых и непривитых. Университетам важно обеспечить равенство прав студентов», — пояснил Фальков.

Он также обратил внимание, что является недопустимым ограничение в научной, учебной, образовательной, спортивной, творческой жизни, обосновывая меры наличием вакцинации против коронавирусной инфекции.

При этом заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отметил, что отсутствие у обучающегося прививки от коронавируса не может быть причиной не пускать его в общежитие.

«Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие», — сказал замглавы.

Также Афанасьев добавил, что министерство готово к корректировке рекомендаций по вакцинации российских студентов.

«Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем», — уточнил он.

Ранее Минобрнауки выпустило новые рекомендации для вузов в связи с наступающим учебным годом.