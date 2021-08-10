Власти Белоруссии: в Литве «выбросили» беременную иностранку без сознания на линию границы

Литовские пограничники «выбросили» беременную иностранку без сознания на линию границы с Белоруссией, сообщил белорусский Госпогранкомитет (ГПК) в своем Telegram-канале.

Как сообщает ведомство, на участке поста «Полесье» Сморгонской пограничной группы были зафиксированы десять нелегалов, в том числе трое детей, насильно выдворенных из Литвы на линию границы.

«Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащий всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи».

По информации ГПК, пограничники оказали иностранке первую помощь. В тяжелом состоянии ее доставили в Поставскую центральную больницу.

На данный момент состояние женщины расценивается как тяжелое, «характеризующееся в том числе признаками истощения». Также отмечается, что в Литве с иностранкой находились трое детей, которые тоже были доставлены в медучреждение для осмотра.

Ранее белорусские пограничники ночью 4 августа нашли на границе с Литвой мигранта в очень тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи мужчина скончался.