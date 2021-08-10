В Ленинградской области два обвиняемых сбежали из зала суда

В Выборге в Ленинградской области два брата сбежали из кабинета мирового судьи после оглашения им приговора за избиение и угрозы убийством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что мужчины выпрыгнули из окна. Инцидент произошел накануне, 9 августа. В настоящее время обвиняемых разыскивают.

По данным «78.ru», одного из братьев, 35-летнего фигуранта, приговорили к одному году колонии строгого режима за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозы убийством. Другой брат, 40-летний мужчина, получил 2,5 года колонии. Уточняется, что оба из них были одетые в рабочие робы.

По факту побега осужденных проверку проводит Выборгская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что из изолятора временного содержания (ИВС) в городском округе Истра сбежали пятеро подсудимых. Одним из сбежавших оказался 50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди — обвиняемым в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова в 2020 году.