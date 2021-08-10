Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Кроме того, глава государства поручил руководству республики подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Ранее первоклассник из Красноярска записал видеообращение к президенту с просьбой разобраться с дымом от лесных пожаров в Якутии, который дошел до 400 населенных пунктов Красноярского края, в том числе до самого столицы региона.

Впоследствии Путин распорядился выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в России и технику для этого. Это поручение должно быть выполнено к 1 сентября 2021 года, ответственным за выполнения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.