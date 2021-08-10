Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Камчатского депутата Игоря Редькина задержали по подозрению в убийстве 11:45
Бывший юрист ФБК* рассказал о мошенничестве в команде Навального 11:32
В России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса 11:28
Украинская судья назвала ошибки сестер Авериных на Олимпиаде 11:26
В МИД отреагировали на назначение спецпосланника США по «Северному... 11:23
Российская военная база в Таджикистане получила новое вооружение 11:23
Производитель водки заявил о росте ее себестоимости 11:15
Поступления налогов в бюджет России за полгода выросли на 29% 11:07
В Совфеде обвинили украинцев в русофобии из-за травли легкоатлетки Магучих 11:03
Дочь Джонни Деппа встречается с исполнителем роли Элвиса Пресли 10:57

Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Ильин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить группировку для тушения лесных пожаров в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Кроме того, глава государства поручил руководству республики подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Ранее первоклассник из Красноярска записал видеообращение к президенту с просьбой разобраться с дымом от лесных пожаров в Якутии, который дошел до 400 населенных пунктов Красноярского края, в том числе до самого столицы региона.

Впоследствии Путин распорядился выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров в России и технику для этого. Это поручение должно быть выполнено к 1 сентября 2021 года, ответственным за выполнения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Спасаем правильно: МЧС внедрит стандарт по работе с попавшими в ДТП автомобилями
МЧС разработает индивидуальные «карты спасения» для различных автомобилей на случай ДТП
Погибшие были тяжело больны: стали известны новые подробности ЧП в Северной Осетии
Минздрав сообщил о восстановлении подачи кислорода в больницу Владикавказа
Жестких мер не будет: власти не торопятся радикально регулировать топливный рынок
Правительство не решилось на запрет экспорта бензина
В России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса
Камчатский депутат признался в случайном убийстве
Суд выдворил из России 12 участников массовой драки в подмосковных Мытищах
Производитель водки заявил о росте ее себестоимости
Новости и материалы
Камчатского депутата Игоря Редькина задержали по подозрению в убийстве
Бывший юрист ФБК* рассказал о мошенничестве в команде Навального
Украинская судья назвала ошибки сестер Авериных на Олимпиаде
В МИД отреагировали на назначение спецпосланника США по «Северному потоку--2»
Российская военная база в Таджикистане получила новое вооружение
Поступления налогов в бюджет России за полгода выросли на 29%
В Совфеде обвинили украинцев в русофобии из-за травли легкоатлетки Магучих
Дочь Джонни Деппа встречается с исполнителем роли Элвиса Пресли
Глава Минприроды оценил ситуацию с лесными пожарами в России
Агент рассказал о срыве трансфера Дзюбы в «Тоттенхэм»
В Роскачестве рассказали о недопустимых действиях при зависании компьютера
Туриченко рассказал об усталости «Иванушек» от выступлений
Россия готова помочь США с ремонтом корабля Starliner
Украинская судья заявила, что ей желают смерти из-за объяснения поражения Авериных
Звезда «Баффи — истребительницы вампиров» родила второго ребенка
Задержаны бывшие глава правительства и министр туризма Северной Осетии
Новак допустил запрет экспорта бензина из России в любой момент
Российская судья объяснила, почему Арина Аверина осталась без медали Игр-2020
Все новости
«Тут средненько с соблюдением законов»: чувствуют ли русские в Киргизии подъем национализма
Совет Думы осудил ряд русофобских случаев в Киргизии
«Относимся с уважением»: Белоруссия оправдалась за издевательские комментарии
Белорусская ассоциация гимнастики принесла извинения за скандальные слова в адрес гимнасток России
«Усидеть на двух стульях не получится». Как в России отреагировали на слова Лукашенко
Поклонская пригласила Лукашенко своими глазами посмотреть, как живут в Крыму
Развод Букиных и замена «Ранеток»: чем закончились популярные сериалы нулевых
Как закончились «Счастливы вместе», «Интерны», «Универ» и другие культовые сериалы
«Чрезвычайно сильны»: США напомнили о своем могуществе России и Китаю
Госсекретарь Блинкен обратил внимание на российские и китайские заявления об упадке США
«Кожа и волосы не дышат»: как не навредить себе твердой косметикой
Химики объяснили, как работают твердые косметические средства
Ковчег инноваций: как будет выглядеть реализация идеи Сергея Шойгу
Стали известны подробности проекта создания России будущего в Сибири
На основе принципа взаимности. В Москве ответили на недружественные действия Лондона
В МИД России разъяснили санкции, введенные в отношении британцев
«Поломка кислородной системы». Что известно о гибели пациентов с COVID-19 во Владикавказе
Врио главы Северной Осетии рассказал о причинах трагедии с девятью погибшими больными
«Показательная история»: комика Мирзализаде арестовали из-за шутки
Звезда «Кривого зеркала» сравнил дело комика Мирзализаде с историей Эдварда Била
Пытки, давление Запада и угроза войны: о чем говорил Лукашенко
Президент Белоруссии дал пресс-конференцию в годовщину переизбрания
«Подавление демократии». Байден увидел в Лукашенко угрозу нацбезопасности США
Президент США рассказал, почему ввел новые санкции против «белорусского режима»
В Лондоне сломался Тауэрский мост. Как это было
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях