Глава Минприроды оценил ситуацию с лесными пожарами в России

Обстановка с лесными пожарами на территории России в настоящий момент является крайне напряженной. Об этом рассказал глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, сообщает РИА «Новости».

Ситуацию с лесными пожарами глава ведомства оценил на федеральном штабе по координации тушения.

«Обстановка с лесными пожарами на территории России остается крайне напряженной. К сожалению, показатели горимости лесов превысили показатели прошлого года», — заявил Козлов.

Также министр уточнил, что в текущем году при меньшем количестве пожаров наблюдается увеличение площади, которая была пройдена огнем, в 1,2 раза (сравнивался аналогичный период).

«Что составляет 7,8 млн гектар. Причем более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию — 78% всех площадей по стране», — обратил внимание Козлов.

Ранее в Башкирии задержали подозреваемого в организации пяти лесных пожаров.

До этого власти Якутии опровергли сообщение о вырубке лесов из-за пожаров.