В больнице Владикавказа произошел порыв трубы с кислородом, есть погибшие

Не менее девяти человек погибли в результате порыва трубы, поставлявшей кислород больным, в больнице скорой помощи во Владикавказе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«На 19.24 информация по пострадавшим в результате поломки кислородной системы в Клинической больнице скорой помощи: скончались семь человек, тяжелом состоянии - два человека, всего в реанимации находился 71 человек. По обновленной информации на 19.46, врио министра здравоохранения (республики) Сослана Тебиева число жертв достигло девяти», — говорится в сообщении.

Как рассказал агентству врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, пациенты скончались из-за нехватки кислорода в результате поломки кислородной системы.

«Получил доклад о том, что произошла авария на кислородной станции, перебои с кислородом, фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода», — сказал врио главы Северной Осетии.

Он рассказал, что с завтрашнего дня во всех больницах региона обеспечат резервную подачу кислорода. Кроме того, власти Северной Осетии договорились с министерством обороны о доставке кислорода из Моздока.