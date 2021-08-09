Верховный суд доказал фальсификацию со стороны Грудинина

Верховный суд РФ отклонил жалобу Павла Грудинина на отказ ЦИК допустить его на парламентские выборы, сообщает в понедельник ТАСС.

«Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения», - заявила судья.

Ранее бывшая жена Грудинина сообщила ЦИКу, что у бизнесмена якобы есть доля в тайном офшоре.

На процессе представители комиссии показали ответ на запрос в Генпрокуратуру, который подтверждает наличие у председателя подмосковного совхоза им. Ленина акций компании Bontro. В свою очередь, Грудинин это опровергает.

Верховный суд таким образом подтвердил правоту Центризбиркома.

КПРФ пообещала обжаловать это постановление.