Верховный суд доказал фальсификацию со стороны Грудинина

Верховный суд РФ отклонил жалобу Павла Грудинина на отказ ЦИК допустить его на парламентские выборы, сообщает в понедельник ТАСС.
«Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения», - заявила судья.
Ранее бывшая жена Грудинина сообщила ЦИКу, что у бизнесмена якобы есть доля в тайном офшоре.
На процессе представители комиссии показали ответ на запрос в Генпрокуратуру, который подтверждает наличие у председателя подмосковного совхоза им. Ленина акций компании Bontro. В свою очередь, Грудинин это опровергает.
Верховный суд таким образом подтвердил правоту Центризбиркома.