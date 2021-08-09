Самая маленькая в мире новорожденная девочка вернулась домой после 13 месяцев в больнице

Ребенка, вес которого на момент рождения составлял 212 граммов, выписали из больницы Сингапура после 13 месяцев интенсивной терапии. Как сообщает «Би-би-си», сейчас девочка весит более 6 килограммов и не имеет серьезных проблем со здоровьем.

Квек Ю Сюань была признана самым маленьким новорожденным ребенком в мире. Ее вес не превышал массу среднего яблока, а длина тела составляла 24 сантиметра.

Мать родила девочку на 25 неделе беременности с помощью кесарева сечения. Причиной для экстренного хирургического вмешательства стал диагноз – женщине диагностировали преэклампсию. При этой болезни критически повышается кровяное давление матери, что может навредить ее внутренним органам и плоду.

По данным Национальной университетской больницы Сингапура, где родилась Ю Суань, у ребенка были маленькие шансы на выживание. Однако родители смогли оплатить ее длительное пребывание в больнице благодаря благотворительной кампании, которая собрала более $270,5 тыс.

Согласно реестру самых маленьких новорожденных, составленному сотрудниками Университета Айовы, предыдущей рекордсменкой была девочка из США, которая при рождении весила 245 граммов.

Ранее сообщалось, что женщина из Мали одновременно родила 9 детей.