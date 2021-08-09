В Роспотребнадзоре дали совет по вакцинации при «букете болезней»

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная заявила, что наличие хронических заболеваний не является препятствием для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает kp.ru.

«Ваш букет болезней не является помехой для прививок. Вакцинация безопасна для лиц с хроническими заболеваниями. Необходимо только, чтобы перед вакцинацией вы находились в стабилизированном (компенсированном) состоянии», — отметила она.

По словам специалиста, определиться с типом вакцины, которая подойдет лучше всего, поможет лечащий врач.

Пшеничная отметила, что для прививки не обязательно проходить тест на антитела, это также касается и переболевших COVID-19. Через полгода после болезни уже можно вакцинироваться, добавила врач.

Ранее руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о суперраспространителе коронавирусной инфекции.