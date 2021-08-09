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Молдавия отозвала посла в России

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали с должности в Кишинев на неопределенный срок в связи с вопросами, связанными с его поведением на рабочем месте. Об этом сообщает телеканал tv8 со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниела Водэ.

«В соответствии с положениями закона, Министерство иностранных дел и европейской интеграции отозвало посла Владимира Головатюка в Кишинев для консультаций на неопределенный срок, по поводу дальнейшей работы дипмиссии, а также по вопросам, касаемо его поведения», — говорится в сообщении МИДЕИ.

Ранее сообщалось, что посол замешан в сексуальном скандале по отношению к одной из сотрудниц посольства. Утверждается, что Головатюк голым приставал к своей коллеге, которую обманом пригласил к себе. Женщине удалось сбежать.

Официально Молдавия отказывается комментировать публикации СМИ, в которых утверждается, что отзыв посла связан с сексуальным скандалом. Головатюк заявил, что ничего не знает об обвинениях и приехал в Молдавию на запланированный отпуск.

Владимир Головатюк был назначен послом Молдавии в России в декабре 2020 года. До этого он состоял в «Партии социалистов» бывшего пророссийского президента страны Игоря Додона, то есть находился в лагере идеологических противников нынешней власти — прозападных президента Майи Санду и парламентского большинства, которое представляет партия «Действие и солидарность».

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