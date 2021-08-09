Ученые предупредили о необратимых климатических изменения

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала доклад, в котором констатировала пагубное воздействие человечества на климат.

Авторы 42-страничного документа, известного как «Краткий доклад для политиков», не исключают возможность подъема уровня мирового океана на 2 метра к концу текущего столетия. Ученые смоделировали его увеличение в зависимости от различных объемов выбросов в долгосрочной перспективе. Согласно их расчетам, не исключено, что уровень воды может подняться на 5 метров к 2150 году. Исследователи выразили надежду на сокращение выбросов парниковых газов для прекращения процессов глобального потепления.

Данный отчет является первым из серии документов, которая будет опубликована в ближайшие месяцы. Она является первым крупным научным обзором изменения климата с 2013 года. Ожидается, что выпуск серии завершится за три месяца до саммита по климату в Глазго.

Авторы отчета утверждают, что с 1970 года температурные показатели на планете росли быстрее, чем в любой другой 50-летний период за последние 2000 лет. Это потепление уже сказывается на многих экстремальных погодных и климатических явлениях. Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас сравнил подобную ситуацию с использованием спортсменами допинга на соревнованиях – «это означает, что мы стали чаще, чем раньше, наблюдать погодные крайности и опасные метеорологические явления».

«Сегодняшний отчет Рабочей группы МГЭИК — это красный сигнал для всего человечества. Если мы объединим силы сейчас, то сможем предотвратить климатическую катастрофу. Но, как ясно показывает доклад, нет времени для откладывания и нет места для оправданий. Я рассчитываю на лидеров правительств и всех заинтересованных сторон в обеспечении успеха COP-26», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее ученые предрекли резкий рост числа наводнений по всему миру.