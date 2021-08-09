Бывший замглавы Следственного комитета по Свердловской области получил 8 лет за взятку

Бывший первый заместитель главы Следственного комитета по Свердловской области получил восемь лет колонии за взятку в размере 18 млн рублей, а его сообщник, бывший зампрокурора региона Дмитрий Чуличков — девять лет, сообщает Telegram-канал Life Shot.

В 2019 году Бусылко получил деньги от адвоката за прекращение уголовного дела. Несколько один миллион рублей должен был получить он, а оставшуюся сумму передать Чуличкову. По данным СМИ, юрист, давший взятку Бусылко и Чуличкову, работает в адвокатской палате Владимирской области, его зовут Владислав Вострецов и ранее он возглавлял отдел СК в пригороде Екатеринбурга Верхней Пышме.

Ранее инспектор Росрыболовства на Камчатке потребовал 100 кг икры в качестве взятки.

До этого смоленский чиновник получил пять лет колонии за превышение полномочий и взятку в виде планшета. Также ему выписали штраф в размере 750 тыс. руб.