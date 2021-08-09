Автомобилист задавил ребенка на пляже в Воронеже

Сотрудники полиции ищут водителя, задавившего насмерть младенца на пляже в Воронеже. Об этом сообщает МВД по региону на официальном сайте.

По данным ведомства, вечером 8 августа в 950 м от 500 км автодороги М-4 «Дон» неизвестный водитель, находившийся за рублем Ford Focus, совершил наезд на ребенка. Автомобилист двигался по территории пляжа, где наехал на 10-месячного мальчика, отдыхавшего со своим отцом.

«В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе МВД.

По факту аварии полицейские начали проверку, устанавливается личность виновника аварии. Также выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее ребенок в Москве попал под машину из-за котенка. Согласно данным ГАИ, водитель такси не увидел ребенка, который пытался достать котенка из-под припаркованного автомобиля, и совершил на него наезд.