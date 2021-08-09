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В России выявлено 22 160 новых случаев коронавируса

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В России за последние сутки выявлено 22 160 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 22 866 случаев инфекции.

Отмечается, что у 8,6% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 769 человек, при этом вылечились 14 474 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2 150), Санкт-Петербург (1 895), Московская область (1 487). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (12) и Чукотском автономном округе (11).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 469 910 случаев коронавируса. За весь период умерли 165 650 человек, выздоровел 5 769 981 человек.

Ранее британский ученый спрогнозировал будущее коронавируса. Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер выразил мнение, что в ближайшем будущем COVID-19 может стать лишь еще одной «простудой».

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Коронавирус 2019-nCoV
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