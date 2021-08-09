В России детский лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за мальчиков в платьях

Детский лагерь «Талый ключ», который расположен в Свердловской области, обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей из-за традиции пионерских лагерей устраивать «дни наоборот». В такие дни мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков. Об этом сообщает портал e1.ru.

С данными обвинениями выступил председатель регионального Совета отцов Вячеслав Бальцевич.

«Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает?» — сказал он.

По его словам, «дни наоборот» обычно проводят в школах. Ребенок становится, например, учителем или директором учреждения.

«Чтобы мальчиков заставляли переодеваться в девочек? Чтобы их заставляли заниматься подобным? Я считаю, что люди, организовавшие это, должны понести ответственность в соответствии с законом», — добавил Бальцевич.

Ранее в МВД поступило заявление на директора московской школы, которая разрешила провести «урок толерантности» — в рамках занятия детям рассказывали про гуманное отношение к людям и их ценностям, а сами школьники делали вольные рисунки на заданную тему. Позже общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец разглядела на фотографиях с мероприятия ЛГБТ-флаги и решила засудить педагогов.