В Москве произошло ДТП с участием Mercedes стоимостью в 9 млн рублей

Два человека пострадали в результате столкновения спорткара Mercedes AMG GT с автомобилем Mercedes E-200 в центре Москвы, на Тверской улице в районе дома 22. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

Отмечается, что водитель спорткара столкнулся с попутно двигавшейся легковушкой, после чего первый выехал на «встречку» с последующим выездом на тротуар и наездом на бетонные ограждения.

«В результате аварии водителя Mercedes E-200 с диагнозом «сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма» и водителя спорткара с диагнозом «ушиб головного мозга и в бессознательном состоянии» госпитализировали в медучреждения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

По данным департамента транспорта Москвы, в результате ДТП пешеходы не пострадали.

Как сообщает Telegram-канала «112», за рулем спорткара находился друг владельца автомобиля 40-летний Эскерхан Муталибов — бизнесмен и бывший акционер российской частной авиакомпании «Трансаэро». По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что в настоящее время Муталибов находится в коме. А владелец машины Зелимхан Сааев едет на место аварии.

Согласно данным из открытых источников, цена спорткара Mercedes AMG GT сейчас составляет от 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пять автомобилей столкнулись в центре Москвы.