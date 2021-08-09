Трое россиян погибли в результате наводнений в Германии

В результате разрушительных наводнений в Германии погибли трое россиян, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ. Выражаем глубокие соболезнования и слова поддержки их семьям, близким и друзьям. Посольство и российские консульские представительства продолжают тщательно отслеживать ситуацию», — рассказал Нечаев в интервью «Известиям».

Дипломат напомнил, что на сегодня число жертв наводнения уже превышает 180 человек, пропавшими без вести по сей день числятся более 70 человек. По словам Нечаева, данная природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии.

Этим летом в Западной Европе произошло крупнейшее за последние 20 лет наводнение. Кроме Германии, пострадали также Бельгия и Нидерланды. Ранее сообщалось, что ущерб от наводнения в Германии был оценен в миллиарды евро.