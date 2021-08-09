России угрожает дефицит донорской крови

Из-за вакцинации от коронавируса в России возникли проблемы с поддержанием запасов донорской крови, пишет «Ъ».

Ссылаясь на заявления медиков и данные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), издание отмечает, что в некоторых регионах страны эти запасы находятся на «критическом минимуме». Ключевая причина дефицита в том, что донорам запрещается сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19, а также в течение месяца после второй дозой вакцины.

Директор Центра крови ФМБА, главный внештатный трансфузиолог София Голосова рассказала, что такое бережное отношение к донорам необходимо для сохранения их здоровья, но увеличение числа вакцинированных летом резко снизило число желающих сдать кровь.

По ее словам, не стоит вести речь о «средних показателях» — никогда нельзя предугадать, кровь какой группы и в каком объеме может понадобиться в кратчайшие сроки.

Сообщается, что пункты приема крови начали работать в выходные, потому что многие доноры заняты в будни, а медики стали чаще обзванивать и уведомлять постоянных доноров из базы, однако ситуация «остается тяжелой».

В начале августа ФМБА опубликовало в соцсетях призыв к донорам: «Вакцинация спутала все наши планы, а «светофор неприлично красный». Донорский светофор — это карта запасов крови, которую ведет каждый отдельный регион страны. Фактически это «светофор наоборот» — красный означает дефицит крови, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови в соответствии с запросами системы здравоохранения, а белый — много запасов.

Ранее сообщалось, что Россия рискует столкнуться с дефицитом иммуноглобулина — препарата, применяемого при различных степенях иммунодефицитов у взрослых и детей.