Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Израиле 85% ставок сделали на победу Ашрам, хотя Аверина была явным фаворитом... 03:17
Трое россиян погибли в результате наводнений в Германии 03:11
Роднина заявила о «генеральной» победе над допингом в России 03:04
Еще один клуб включился в борьбу за Месси 02:52
Источник назвал сроки начала производства новой версии Су-57 02:37
В Израиле напомнили, что Аверина тоже побеждала с потерей ленты: а тогда не... 02:35
В институте РАН рассказали о планах послать ученых в космос 02:17
В Индии семья заживо похоронила младенца 02:08
Президент Израиля призвал чемпионку ОИ-2020 Ашрам не реагировать на протесты россиян 02:04
Члены клуба «Барселоны» написали заявление для блокировки перехода Месси... 01:46

России угрожает дефицит донорской крови

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Из-за вакцинации от коронавируса в России возникли проблемы с поддержанием запасов донорской крови, пишет «Ъ».

Ссылаясь на заявления медиков и данные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), издание отмечает, что в некоторых регионах страны эти запасы находятся на «критическом минимуме». Ключевая причина дефицита в том, что донорам запрещается сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19, а также в течение месяца после второй дозой вакцины.

Директор Центра крови ФМБА, главный внештатный трансфузиолог София Голосова рассказала, что такое бережное отношение к донорам необходимо для сохранения их здоровья, но увеличение числа вакцинированных летом резко снизило число желающих сдать кровь.

По ее словам, не стоит вести речь о «средних показателях» — никогда нельзя предугадать, кровь какой группы и в каком объеме может понадобиться в кратчайшие сроки.

Сообщается, что пункты приема крови начали работать в выходные, потому что многие доноры заняты в будни, а медики стали чаще обзванивать и уведомлять постоянных доноров из базы, однако ситуация «остается тяжелой».

В начале августа ФМБА опубликовало в соцсетях призыв к донорам: «Вакцинация спутала все наши планы, а «светофор неприлично красный». Донорский светофор — это карта запасов крови, которую ведет каждый отдельный регион страны. Фактически это «светофор наоборот» — красный означает дефицит крови, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови в соответствии с запросами системы здравоохранения, а белый — много запасов.

Ранее сообщалось, что Россия рискует столкнуться с дефицитом иммуноглобулина — препарата, применяемого при различных степенях иммунодефицитов у взрослых и детей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Такое отношение недопустимо»: в России разберутся с судейством в Токио
Милонов заявил о «продажности» судейства на Олимпийских играх
До чего довел Brexit: в Британии опустели полки супермаркетов
Кабмин Великобритании привлечет армию к борьбе с продовольственным кризисом
«Первые случаи — в ноябре 2019-го»: США обвинили в сокрытии информации по COVID-19
В Китае считают, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Ухане
В Тульской области мужчина ранил прохожую и застрелил ее дочь
Нэнси Пелоси рассказала, что у нее были «дела поважнее» вечеринки к юбилею Обамы
На МКС состоялись первые в истории «космические Олимпийские игры»
СМИ: напавший на полицейского у Пентагона имел «темное прошлое»
Новости и материалы
В Израиле 85% ставок сделали на победу Ашрам, хотя Аверина была явным фаворитом ОИ
Трое россиян погибли в результате наводнений в Германии
Роднина заявила о «генеральной» победе над допингом в России
Еще один клуб включился в борьбу за Месси
Источник назвал сроки начала производства новой версии Су-57
В Израиле напомнили, что Аверина тоже побеждала с потерей ленты: а тогда не жаловались
В институте РАН рассказали о планах послать ученых в космос
В Индии семья заживо похоронила младенца
Президент Израиля призвал чемпионку ОИ-2020 Ашрам не реагировать на протесты россиян
Члены клуба «Барселоны» написали заявление для блокировки перехода Месси в «ПСЖ»
«ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси
ЛГБТ-сообщество попросило испанский клуб расстаться с украинским футболистом из-за нацизма
Посол России в Берлине рассказал, когда завершится строительство «Северного потока — 2»
Исследование показало, насколько доступен бензин в российских регионах
«Барселона» разгромила «Ювентус» в первом матче без Месси
Карпин ответил, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира — 2022
Обвинившая губернатора Нью-Йорка в домогательствах женщина впервые заговорила публично
В норвежском порту загорелся российский траулер
Все новости
Серебро в гандболе и злоключения гимнасток: итоги последнего дня Олимпиады
В заключительный день Игр в Токио Россия завоевала две серебряные медали
«Пляжи опустели, отели закрываются»: как Краснодарский край может вернуть туристов
В РСТ призвали властей Кубани скорректировать ограничения для туристов
«Они болеют принципиально легче»: стоит ли проводить массовую вакцинацию детей
Глава «Вектора» рассказал о детской вакцинации и активности штамма «дельта»
Депутата-коммуниста обвинили в убийстве инвалида
В Башкирии обнаружили пьяного депутата горсовета рядом с трупом
С призраком Бандероса: как продаются и покупаются виллы знаменитостей
Риэлторы рассказали, какую недвижимость предпочитают россияне покупать в Британии
Гузель Закирова — художница из Казахстана, которая воспевает красоту и силу уйгурской женщины
Как художница из Казахстана обрела свои корни в Китае
«Лейтенант ВСУ обнимается с капитаном ВС РФ»: Магучих затравили в соцсетях
Прыгунью Магучих вызвали на беседу в Минобороны Украины после фото с Ласицкене
Устрицы из баклажанов: как веганы едят то, что им нельзя
Из чего делают веганские деликатесы, которые не могут быть растительными
Машина улетела в кювет. В Армении погиб российский военный
Военнослужащий базы РФ в Армении погиб при ДТП, еще четверо пострадали
«Повторение Вьетнама»: что НАТО будет делать с Афганистаном
Готовы ли ключевые страны НАТО к взаимодействию с талибами*
Дракон, Центавр, Резец. В ВОЗ подбирают названия новым штаммам коронавируса
Новые штаммы коронавируса могут обозначать названиями созвездий вместо имен богов
В Литве рассказали о стрельбе на границе с Белоруссией. Минск ответил
В Белоруссии объяснили стрельбу на границе с Литвой
«Игры надежды»: в Токио закрылась Олимпиада
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях