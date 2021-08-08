Врач посоветовала упражнения для улучшения памяти

Врач-кардиолог высшей категории Юлия Лоцманова рассказала, что многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с потерей концентрации внимания и ухудшением памяти. Для восстановления когнитивных способностей специалист посоветовала несколько упражнений.

«Для восстановления памяти и внимания есть определенные физические упражнения — пальцевая или пальчиковая гимнастика. Великолепно развивает мелкую моторику, восстанавливает память, концентрацию внимания. Улучшает мыслительный процесс», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также врач посоветовала читать, слушать музыку и считать в уме.

При более серьезных проблемах с памятью Лоцманова рекомендовала обратиться к специалистам.

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