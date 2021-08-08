В Госдуме напомнили Милонову о Конституции после его предложения стерилизовать геев

Заявление депутата Госдумы Виталия Милонова о стерилизации геев нарушает положения Конституции РФ, об этом заявила «Газете.Ru» его коллега, замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Парламентарий считает, что на Милонова могло повлиять заказное убийство правозащитницы Галины Старовойтовой — он работал ее помощником в конце 1990-х, в 1998 году она выдвигала будущего депутата на выборах.

«Галина Старовойтова в гробу переворачивается… Он работал когда-то ее помощником. Говорят, был способным. Мои предположения, что матрица в его голове и сердце сменилась после ее трагической гибели. Я так хочу оправдать его безумие, поскольку люблю людей», — сказала Пушкина.

Депутат также добавила, что заявление Милонова о геях нарушает положения Конституции РФ.

«А человеконенавистнику Милонову напомню, что он нарушает основной закон Конституции, статью 19», — пояснила парламентарий.

Далее она процитировала саму статью, в которой говорится о том, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, а любые формы ограничения граждан по каким-либо признакам запрещены.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов опубликовал в своем TikTok фрагмент интервью, где он предлагает стерилизовывать геев и открывать для них приюты. Он также отнес геев к «низшей стадии развития животного мира». При этом он указал, что «нельзя, конечно, сравнивать милых кошаков с геями».