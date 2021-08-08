Маркетолог и несколько сотрудников «ВкусВилл» уволились после рекламы с ЛГБТ-семьей

Маркетолог «ВкусВилл» Роман Поляков и еще несколько сотрудников компании уволились после скандала с рекламой с ЛГБТ-семьей. Об этом рассказала «Би-би-си» одна из участниц рекламного проекта Юма.

«Рома уволился по собственному желанию, он дорабатывал (может уже доработал, а может еще дорабатывает) какой-то срок, чтобы не бросать свою команду. Но как только «Вкусвилл» сделал это постыдный реверс, он и еще несколько человек из его команды уволились по собственному желанию, потому что им просто было противно», — сообщила женщина.

Юма добавила, что ее семья находится на связи с Поляковым, они поддерживают друг друга.

Ранее стало известно, что героини скандальной рекламы покинули Россию, сейчас они находятся в Испании и собираются там просить убежище.

В конце июня в разделе «Рецепты семейного счастья» на сайте «ВкусВилла» вышла статья с рассказом о веганстве, безотходном потреблении и поддержке членов квир-сообщества. Авторы писали, что «не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием». После публикации торговая сеть подверглась критике, многие пользователи призывали бойкотировать «ВкусВилл», при этом другие хвалили компанию за смелость.

Позже торговая сеть удалила публикацию и извинилась за рекламу с ЛГБТ‑семьей. В компании заявили, что публикацию охарактеризовали как «ошибку, ставшую проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». Также в конце релиза можно было увидеть список сотрудников от основателя до территориальных управляющих, которые приносят извинения.