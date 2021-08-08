Директор лагеря «Морская волна» рассказала о состоянии детей, прибывших поездом Мурманск – Адлер

Дети, ехавшие в поезде, где было выявлено отравление, прибыли в лагерь «Морская волна», их продолжают госпитализировать с симптомами инфекции, сообщила «Газете.Ru» директор лагеря Ольга Петрива.

«К нам ехали две группы, общее количество 120 детей. 20 детей было в Белореченске госпитализировано, 17 детей было госпитализировано на станции Туапсе. 3 человека мы вчера госпитализировали после обходного фильтра, трех человек мы госпитализировали сегодня утром, так как появились симптомы. У них были выявлены рвота и повышенная температура 37,8», — сказала она.

Петрива добавила, что остальные дети находятся под постоянным наблюдением врачей в отдельном корпусе.

«Остальные 77 человек находятся в лагере, их состояние удовлетворительное. С ними дежурят врачи, в их корпусе организован медицинский пункт. Они под постоянным контролем наших врачей, проживают и питаются они отдельно», — пояснила директор лагеря.

Ранее главный врач ГБУ «Туапсинская центральная районная больница №1» Минздрава Краснодарского края Игорь Смирнов рассказал о возможных сроках выписки детей, поступивших в медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции. По словам Смирнова, состояние детей нормализовалось, угрозы их жизни и здоровью нет.

По данным на 8 августа, число госпитализированных детей увеличилось до 87. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, их состояние оценивается медиками как легкой и средней степени тяжести. Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих.