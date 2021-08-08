Эндокринолог назвал опасные для здоровья витамины

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Елена Жучкова рассказала о витаминах, которые могут нанести вред организму человека. Об этом сообщает «Прайм».

«Бесконтрольный прием витаминов может привести к гипервитаминозу. Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D», — подчеркнула Жучкова.

Она отметила, что переизбыток витамина D в организме достаточно опасен. Это может привести к тошноте, рвоте, зуду кожи. У беременных передозировка витамином D может вызвать патологию плода и болезни костной системы у новорожденных.

Нарушение зрения, выпадение волос, деформацию черепа и лица может вызвать переизбыток витамина А, рассказала Жучкова.

Эндокринолог добавила, что при выборе витаминного комплекса нужно обращать внимание на состав, где указан процент содержания каждого витамина от суточной нормы потребления.

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