Минобрнауки России не требует обязательной вакцинации от студентов

Руководитель Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что ведомство не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев. Об этом политик сообщил радиостанции «Эхо Москвы».

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС, могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет», — подчеркнул Фальков.

Он добавил, что также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать сами вузы. Фальков подчеркнул, что Минобрнауки уже озвучил такую рекомендацию университетам.

Ранее стало известно, что Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина с 1 сентября 2021 года будет пускать на свою территорию только вакцинированных от коронавируса студентов.

Руководство института отмечает, что приняло такое решение, опираясь на постановление главного санитарного врача Москвы и рекомендации Совета ректоров вузов Москвы и Московской области об обязательной вакцинации в образовательных организациях в период с 15 июля по 15 августа.