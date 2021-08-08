Просроченные продукты обнаружили в поезде Мурманск — Адлер, где отравились дети

В вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер, в котором ужинали госпитализированные в медучреждения Краснодарского края дети, были найдены просроченные продукты, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, правоохранители при осмотре данного вагона обнаружили продукты с истекшим сроком годности, у которых отсутствовала маркировка. Также она нашли гнилые овощи и хлеб с плесенью, заявил источник.

Ранее Роспотребнадзор назвал причину отравления детей, срочно снятых с поезда на Кубани.

О госпитализации нескольких десятков детей с подозрением на кишечную инфекцию стало известно 7 августа. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция». По последним данным, число госпитализированных с отравлением детей на Кубани увеличилось до 87.

Дети были в поезде в составе двух организованных групп общей численностью порядка 250 человек. После инцидента остальные продолжили свое путешествие до станции назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. Для выяснения обстоятельств была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Также были назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица.