Число госпитализированных с отравлением детей на Кубани выросло до 87

Число госпитализированных детей после отравления в поезде Мурманск — Адлер выросло до 87, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Кубани.

Так, в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Ранее Роспотребнадзор назвал причину отравления детей, срочно снятых с поезда на Кубани.

О госпитализации нескольких десятков детей с подозрением на кишечную инфекцию стало известно 7 августа. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция».

Дети были в поезде в составе двух организованных групп общей численностью порядка 250 человек. После инцидента остальные продолжили свое путешествие до станции назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Для выяснения обстоятельств была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Также были назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица.