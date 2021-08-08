Двое мужчин попали под трамвай, пока поминали сбитого на том же месте брата

Двух мужчин задавило скоростным трамваем в штате Северная Каролина, когда они оплакивали брата, погибшего на том же месте. Об этом сообщает CNN.

Пабло и Хосе Чиламбалам Тикирами шли ночью на север города по железнодорожным путям в городе Шарлотта. В районе 5.10 утра их сбил трамвай.

«Они поминали своего брата, который неделю назад погиб на этом же месте и хотели сделать мемориал в его честь. К сожалению, два брата также были сбиты трамваем, когда они шли пешком, и они оба довольно быстро скончались от полученных травм», — сообщил представитель транспортной компании Шарлотты Адам Джонс.

Он добавил, что их 27-летнего брата Балтазара сбил трамвай, когда он пересекал трамвайные пути на автомобиле.

Представители правоохранительных органов предполагают, что фактором, способствующим инциденту, мог оказаться алкоголь.

Ранее трамвай столкнулся с автомобилем марки Bentley в Москве.

В результате происшествия маршруты трамваев №7 и 9 временно были изменены. Вместо Тверской Заставы они ходили до станции метро «Новослободская». Кроме того, для перевозки пассажиров запустили автобусы.