В США количество заразившихся коронавирусом за сутки превысило 100 000 человек

В Соединенных Штатах за прошедшие сутки, 7 августа, количество заразившихся коронавирусом превысило 100 000 человек, сообщает газета The New York Post со ссылкой на данные Минздрава США.

Уточняется, что это самый высокий показатель заболеваемости одновременно с начала вакцинации от коронавируса и зимней волны — в январе 2021 года в Соединенных Штатах ежедневно регистрировали до 250 000 заболевших.

Данные Минздрава США указывают на резкий рост числа заболеваний — всего за неделю этот показатель вырос на 40%. Начиная с июня, когда отмечалось самое низкое число заболевших — около 11 000 в день — количество ежедневно заболевающих выросло на 400%.

Тем не менее, смертность не показывает бурного роста, оставаясь на уровне 500 человек в день.

Штаты Флорида, Джорджия, Алабама, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннесси и Кентукки являются лидерами по числу заболевших, набирая 41% от общего показателя по США.

Ранее стало известно, что Microsoft потребует от сотрудников и посетителей офисов полной вакцинации от коронавируса.