На юге Украины выпал «снег»

В южных регионах Украины прошли мощные ливни с градом, сопровождаемые значительным понижением температуры, из-за чего трасса «Одесса-Николаев» покрылась подобием снега, сообщает сайт Корреспондент.net.

Ливни с градом, сопровождаемые сильнейшим ветром, стали также причиной заторов и повалили деревья на трассу, что дополнительно затруднило проезд машин по трассе.

Ветер стал поднимать «волны» из скопившейся в сельскохозяйственных полях воды, которые стали замерзать на дороге.

Непогода также стала причиной ограничения работы портов Одессы и Николаева.

«По информации диспетчерской службы, по состоянию на 08:00 (мск) порты работают без ограничений, за исключением портов Одесса и Николаев, где ограничены операции с зерновыми», — сообщили в пресс-службе администрации морских портов Украины.

Ранее в двух регионах России — на Камчатке и на Чукотке — выпал снег. В некоторых районах также прошли заморозки до -4°C градусов.