Роспотребнадзор назвал причину отравления детей, срочно снятых с поезда на Кубани

Норовирус второго типа стал причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск — Адлер в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель — норовирус второго типа. Все необходимые меры принимаются», — говорится в сообщении.

К факторам передачи норовируса относятся загрязненная пища, вода, источником инфекции является больной человек. Широкому распространению инфекции способствует высокая устойчивость вирусов к дезинфицирующим средствам, высокая жизнеспособность и малая доза возбудителей — всего 10-100 частиц вируса достаточно для заражения человека. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после попадания в организм.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления, ведется эпидемиологическое расследование.

Ранее сообщалось о госпитализации нескольких десятков детей с подозрением на кишечную инфекцию. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция». По последним данным, число госпитализированных с отравлением детей на Кубани выросло до 56.

Дети были в поезде в составе двух организованных групп общей численностью порядка 250 человек. После инцидента остальные продолжили свое путешествие до станции назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. Для выяснения обстоятельств была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Также были назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица.