Британка смогла разыскать отданного в приемную семью сына спустя 52 года

Жительница Великобритании Линн Оукс, вынужденная отдать сына на усыновление, разыскала его спустя 52 года, сообщает газета Mirror.

По данным издания, женщина забеременела в 14 лет от мужчины, который был старше нее. Родители отправили ее в дом матери и ребенка одну, потому «не могли с этим справиться».

Она родила мальчика в 1968 году и провела с ним несколько дней, прежде чем его отдали на усыновление. По словам Линн, для нее это стало настоящем горем.

«Мои слезы текли по его лицу, когда я кормила его. Я говорила, что сожалею, что люблю его и всегда буду любить, и однажды я найду его», — вспоминает она.

Впоследствии она вышла замуж, но больше у нее не было детей. Потерянного сына она смогла найти благодаря телевизионному шоу Long Lost Family. Ее ребенка зовут Майкл Кокс, он живет на севере графства Норфолк и работает строителем. У него взрослая дочь, которая недавно стала мамой.

Ранее китайцы Гуо Гантан и Чжан Венге смогли найти своего сына, похищенного рядом с их домом 24 года назад. Сейчас ему 26 лет. По данным полиции, его украли в возрасте двух с половиной лет и продали семейной паре в центральном Китае.