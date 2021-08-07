Число госпитализированных с отравлением детей на Кубани выросло до 56

Количество детей, госпитализированных с пищевым отправлением с поезда Мурманск — Адлер, увеличилось до 56, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«По состоянию на вечер всего госпитализировано 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени», — сообщил источник.

Отмечается, что им оказывается медицинская помощь, и пока никто из детей не был выписан из больниц.

Ранее сообщалось о госпитализации 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Позднее врачи поставили им диагноз «пищевая токсикоинфекция».

Дети были в поезде в составе двух организованных групп общей численностью порядка 250 человек. После инцидента остальные продолжили свое путешествие до станции назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. Для выяснения обстоятельств была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Также были назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица.