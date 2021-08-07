Сотрудника поезда Мурманск — Адлер отстранили от работы после госпитализации 20 детей

Сотрудник вагона-ресторана, где ели госпитализированные с кишечной инфекцией дети, был отстранен от работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии взяли анализы у трех из четырех сотрудников вагона-ресторана. Один из кухонных рабочих отказался от сдачи анализов. Решением Роспотребнадзора он отстранен от работы», — рассказал источник.

По его словам, госпитализированные дети ели в вагоне-ресторане вечером накануне. Представитель правоохранительных органов рассказал, что были также взяты пробы еды, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

Детей госпитализировали с поезда Мурманск — Адлер и доставили в центральные районные больницы Апшеронска и Белореченска с подозрением на кишечную инфекцию. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести.

Дети были в поезде в составе двух организованных групп общей численностью порядка 250 человек. После инцидента остальные члены групп продолжили свое путешествие до станции назначения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. Для выяснения обстоятельств была сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Также были назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица.