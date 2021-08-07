Мэр турецкой Антальи попал в больницу

Мэр турецкого курортного города Анталья Мухиттин Беджек, по предварительным данным, попал в одну из местных больниц. Об этом сообщает издание Sabah.

Точные причины госпитализации главы города в настоящий момент неизвестны.

По неподтвержденным сведениям, Беджек был доставлен в университетскую больницу Акдениза и там ему провели обследование. Утверждается, что сейчас градоначальник находится в специальном отделении и проходит курс лечения.

Профессор Омер Озкан отметил, что мэр Антальи сдал анализы. По его словам, сейчас за мэром наблюдают медики, у него был легкий кашель.

Муниципальные чиновники Антальи добавили, что решение о последующей госпитализации Беджека примут по результатам тестов.

В августе прошлого года мэр Антальи заразился коронавирусной инфекцией. Он долгое время находился в реанимации. На лечение ушло более 100 дней.