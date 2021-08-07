Депутат Госдумы призвал «не выжимать» людей увеличением рабочей недели

Увеличение рабочей недели недопустимо, у людей должно быть время на отдых, заявил РИА «Новости» председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов.

«Искусственно ничего делать не надо, разговоры о каком-либо регулировании – они излишни, все, само собой, со временем мы придем. Ситуация в экономике… непростая, но выжимать из людей, не давая отдыхать – я с этим не согласен», — сказал депутат.

По его словам, пандемия подтолкнула общество к тому, что стала чаще использоваться удаленная и смешанная занятость.

«И сегодня, не теряя в заработной плате, не снижая производительности труда, а распределяя свое свободное рабочее время, некоторые сотрудники, которые работают удаленно, они уже себе фактически установили рабочую неделю», - подчеркнул Нилов.

Идею увеличить рабочую неделю высказал первый зампредседатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Согласно его позиции, такая мера поможет восстановлению экономики страны. Он выразил мнение, что в стране в настоящий момент нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на сокращенную рабочую неделю.

Однако председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, комментируя предложение, заявил «Газете.Ru», что это не поможет восстановлению российской экономики. Он отметил, что граждане готовы иногда работать сверхурочно, но только за дополнительную оплату, в то время как, если «из-под палки» обязать их трудиться по 16 часов в день, то это пойдет на пользу только собственникам-капиталистам.