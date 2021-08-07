Еще 15 китайских чиновников наказаны за вспышку COVID-19

В общей сложности 15 должностных лиц в Нанкине, провинция Цзянсу на востоке Китая были наказаны за неспособность сдержать вспышку COVID-19 в международном аэропорту Нанкин Лукоу, откуда она распространилась по всей стране, сообщает Global Times.

Среди них — городские чиновники, чиновники выше рангом и сотрудники аэропорта. В частности, Фан Чжунъю, руководитель городской комиссии по здравоохранению, был снят со своего поста за плохую работу и получил «серьезное предупреждение». отмечает издание.

Ван Чао, заместитель генерального директора компании Eastern Airports Group, которая руководит работой по контролю за заражениями в аэропорту, был задержан за предполагаемое пренебрежение должностными обязанностями — по мнению властей, это привело к «большим убыткам и чрезвычайно серьезным последствиям». Директор отдела реагирования на чрезвычайные ситуации компании также получил взыскание, а Сюй Юнцзе, директор отдела наземных служб компании, попал под следствие.

Дисциплинарные меры были одобрены многими китайцами в соцсетях в субботу, но некоторые также предположили, что действия были «недостаточно быстрыми и суровыми», отмечает издание.

По данным городских властей, в отношении еще нескольких чиновников проводится расследование, и не исключено, что список виновных пополнится.

Ранее стало известно, что в туристическом городе Чжанцзяцзе за неэффективное принятие мер в борьбе с пандемией наказаны десятки госслужащих и должностных лиц — чиновники, персонал больницы, представители туристической отрасли.

Накануне международный аэропорт Пекин Дасин объявил, что приостанавливает полеты из 15 городов, включая Нанкин, Янчжоу и Чжанцзяцзе.