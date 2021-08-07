Эпидемиолог объяснил, как россиянин заразил коронавирусом 1500 человек

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, как один человек мог заразить коронавирусом 1500 человек.

По его словам, это стало возможным из-за успешного взаимодействия вируса и организма заболевшего.

«Организм такого заболевшего может создавать благоприятные условия для более быстрой репликации вирусных частиц и большего выброса их во внешнюю среду», — рассказал специалист «360».

Кроме того, суперраспространитель в силу образа жизни и трудовой деятельности мог посещать места массовых скоплений, где социальная дистанция не соблюдается и люди регулярно находятся в одном месте.

Шунков уточнил, что методы вычисления подобных переносчиков вируса достаточно затруднительны.

«Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», — отметил он.

Ранее в «Векторе» рассказали, что в России был зафиксирован случай суперраспространения коронавируса, когда один человек заразил сразу 1 500 человек.