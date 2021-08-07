На Москву надвигаются грозовые ливни

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил горожан о предстоящей непогоде.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в городе местами ожидается ливневый дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 17 м/с», — говорится в Telegram-канале комплекса.

Жителей и гостей столицы просят быть внимательными на улице — не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Московский главк МЧС в свою очередь напоминает, что при управлении транспортом в неблагоприятных погодных условиях необходимо значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

«Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — говорится в публикации на сайте спасательного ведомства.