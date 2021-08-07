Уильям и Кейт поделились новой фотографией принцессы Шарлотты

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт опубликовали в Twitter фотографию принцессы Шарлотты с бабочками.

«Мы хотели поделиться этими красивыми павлином и красным адмиралом в рамках проекта «Большой подсчет бабочек», проходящего по всей Великобритании», — говорится в сообщении.

Всего Уильям и Кейт опубликовали три фотографии: на первой запечатлена Шарлотта, держащая бабочку красного адмирала в руках, на второй — павлин и красный адмирал, сидящие на цветке буддлеи, на третьей — только павлин.

Большой подсчет бабочек — это масштабный природоохранный проект, который проводится в Великобритании. Цель исследования заключается в оценке состояния окружающей среды через определение количества видов бабочек, встречающихся на Британских островах, и подсчет общего числа этих насекомых.

Ранее Уильям и Кейт запустили YouTube-канал.