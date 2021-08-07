Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что третья волна коронавируса более агрессивна и быстрее распространяется из-за того, что меняется штамм. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «дельта»-штамм более контагиозен, при заражении сокращается инкубационный период вируса и время до развития тяжелых осложнений.

«Часто мы видим, что уже на пятые сутки формируются грозные тяжелые осложнения», — отметил министр.

Мурашко напомнил, что при специфических симптомах необходимо обратиться к врачу фактически в первые сутки, получить лекарство и начать терапию.

По последним данным, в России зафиксировано 6 424 884 случая заражения, выздоровели 5 739 838 человек, умерли 164 094.

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