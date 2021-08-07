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С поезда Мурманск — Адлер в больницу доставили 20 детей с подозрением на отравление

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РИА «Новости»

Детей, ехавших из Мурманска в Адлер, госпитализировали в больницу Кубани. У 20 пассажиров подозревают кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской ЖД на официальном сайте.

При этом 15 детей, жаловавшихся на самочувствие и отмечавших аналогичные симптомы, продолжили маршрут, их осмотрели врачи.

«Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде № 225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», — уточнили представители перевозчика.

По последним данным, в общей сложности в составе организованных групп ехали около 250 несовершеннолетних пассажиров. Причина отравления детей неизвестна, начата проверка.

Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах региона, у доставленных в больницу ребят состояние средней степени тяжести.

Ранее в Новокузнецке 11 школьников попали в больницу из-за распыления неизвестного вещества в школе.

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