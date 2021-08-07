Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Белоруссию на неопределенный срок. Об этом заявили в Управлении гражданской авиации Ирака на Facebook.

«В соответствии с распоряжениями правительства Управление гражданской авиации Ирака объявляет о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск с авиакомпанией «Иракские авиалинии» или другими национальными перевозчиками до дальнейшего уведомления», — уточнили в ведомстве.

Предполагается, что рейсы из Белоруссии разрешат только для возвращения иракских граждан. Данные лайнеры будут вылетать из Ирака без пассажиров.

5 августа «Иракские авиалинии» заявили о приостановке рейсов в Минск на неделю.

Из Багдада в Минск можно было добраться рейсами авиакомпаний Iraqi Airways и FlyBaghdad.

До этого представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский заявил, что белорусские пограничники ночью нашли на границе с Литвой мигранта в очень тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи мужчина скончался. Расследование и ситуация находятся на контроле президента Белоруссии Александра Лукашенко.