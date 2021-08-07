В Намибии ожидают российских туристов

В Министерстве охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии заявили, что ждут российских туристов и готовы познакомить гостей с уникальной природой, культурой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Граждан России также хотят познакомить с историей народов юга Африки.

«Мы рады возможности увеличить количество россиян, которые хотят узнать о Намибии и посетить нашу страну», — добавил работник ведомства.

2 августа начало действовать соглашение между Россией и Намибией о взаимной отмене виз. Как уточнил посол России в Республике Намибия Валерий Уткин, соотечественники смогут находиться на территории африканской страны без виз до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Речь идет о том, если целью выезда путешественников не будут работа, обучение или проживание в стране.

В свою очередь гражданам Намибии при посещении России обещают аналогичные условия.

Ранее авиакомпании получили разрешение на полеты из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также летать на курорты начнут перевозчики «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind и Royal Flight.