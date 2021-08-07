В Казани ищут победителя лотереи, выигравшего 50 млн рублей

Распространитель государственных лотерей «Столото» ищет в Казани местного жителя, выигравшего 50 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вечером 6 августа в ходе 3571-го тиража «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз — 50 млн руб. Пятничный вечер стал удачным для участника лотерей из Казани», — рассказали в компании.

Однако победитель за выигрышем пока не явился, отметили в компании. Известно, что он приобрел счастливый билет на сайте «Столото» за 100 руб.

В «Столото» добавили, что с июля 2021 года суперприз «сняли» уже три раза. По итогам тиража, прошедшего 5 июля, житель Южно-Сахалинска Анатолий Ким выиграл 512 млн руб., 28 июля состоялся тираж, в котором участник из Оренбурга получил 55 млн руб., третий суперприз достался неизвестному казанцу.

Ранее сообщалось, что австралийская лотерея Powerball разыскивает победителя, который выиграл $60 млн.