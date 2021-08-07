В Якутии лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Бясь-Кюель

В Якутии лесной пожар повредил 15 жилых домов в селе Бясь-Кюель, сообщает региональная прокуратура.

«В настоящий момент в населенном пункте в результате переброса верхового пожара огнем повреждено 15 жилых домов и хозяйственных построек, население эвакуировано. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Уроженка села Миранда Жирохова рассказала «Подъему», что в пятницу, 6 августа, уже вывезли детей.

«Они там все в суете, их эвакуируют. Все горит вокруг, начинает поселок гореть. Автобусы приехали, увозят в центр Горного района. Вчера вечером детей эвакуировали, поместили в интернат», — сказала она.

Также сообщается, что огонь подошел вплотную к поселку Сангар, где находится резервный парк нефтебазы «Саханефтегазбыт».

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии пришел почти в 400 красноярских населенных пунктов.